"Wir suchen Dich": Ärzte werben sogar mit Plakaten fürs Augsburger Land

Plus Im westlichen Landkreis Augsburg ist die ambulante Versorgung von Patienten besonders schwierig. Ein Experte sagt: "Versorgungslücken sind nicht mehr zu vermeiden."

Demnächst werden sie ein großes Banner an der B300 aufhängen: "Wir suchen Dich" steht drauf. Zu sehen sind darauf Fotos von Ärztinnen und Ärzten aus dem Raum Dinkelscherben. Hintergrund der Werbeaktion an der viel befahrenen Straße: Die Mediziner versuchen seit Monaten verzweifelt die Lücke zu schließen, die die Schließung einer Praxis in Dinkelscherben im Sommer hinterlassen hat. Die Gynäkologin Dr. Martina Born: "Es gibt nur noch zwei Hausärzte für Dinkelscherben und das ist zu wenig." Alle bisherigen Werbeaktionen, zu denen auch Plakate an Krankenhäusern in der Region zählen, haben bislang nichts gebracht.

