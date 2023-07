Draußen und umsonst: Sommerliches Fest-Wochenende steht bevor

In allen Ecken des Landkreises sind am Wochenende tolle Großveranstaltungen oder kleinere Feste geboten. Es kann ausgelassen gefeiert werden - und meistens umsonst.

Die Wettervorhersage fürs Wochenende könnte nicht besser sein: Um die 30 Grad am Tag versprechen beste Chancen auf lange, laue Sommernächte, die im Landkreis wieder bei mehreren Open Air- Großveranstaltungen genossen werden können.

So startet am Freitagabend das Stadtfest in Neusäß mit viel Musik, Tanz und Akrobatik. Um 17 Uhr ist Eröffnung mit der Stadtkapelle Neusäß, am Abend spielt auf der großen (und diesmal einzigen) Showbühne im Ägidiuspark die beliebte Band "Austria 4+" mit Peter Reisser, Richard Putzinger, Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid. Das Plus im Namen macht der Freisinger Musiker Stefan Pellmaier aus. Geboten werden bekannte und beliebte Songs des Austropops von Georg Danzer bis Reinhard Fendrich und Hubert von Goisern. Am Samstag gehört am frühen Abend bis 20 Uhr den "Hep Cats" die Bühne, danach spielt die Band "John Garner". Buntes Rahmenprogramm gibt es jeweils ab 17 Uhr natürlich auch für jedes Alter. Das detaillierte Programm gibt es im Internet unter www.neusaess.de.

Mit der Blue Notes Big Band, der Big Band der Sing- und Musikschule Neusäß, beginnt das Programm am Sonntag um 17 Uhr auf der Bühne im Park am Sonntag, 9. Juli. Um 20 Uhr startet dann Loamsiada ins Abendprogramm mit Funk, Reggae, Soul und Indie-Rock. Das Stadtfest Neusäß läuft auch noch am nächsten Wochenende, dann von Donnerstag, 13. Juli, bis Sonntag, 16. Juli.

Publikumsmagneten in Gersthofen und Thierhaupten

Auch in Gersthofen wird am Wochenende gefeiert, und das sogar mit gutem Klima-Gewissen: Beim Nachhaltigkeitsfestival am Samstag und Sonntag auf dem Rathausplatz und im Stadtpark. Alle Angebote, Ausstellungen, Theaterstücke und Mitmachaktionen sind kostenlos und folgen dem Motto "einfach nachhaltig leben".

In und rund um das Benediktinerkloster in Thierhaupten findet am Sonntag, 9. Juli, ab 10.30 Uhr bei freiem Eintritt das beliebte Klosterhoffest des Obst- und Gartenbauvereins statt und wird das Herz aller Liebhaber von Kunsthandwerk, Gartenkunst und feiner Schmankerl höher schlagen lassen. Einige Anbieter führen dem Publikum ihr künstlerisches Können vor. Es gibt auch eine Gartenschau und eine kleine Gewerbeschau vom Wirtschaftsverband Thierhaupten.

Kinderfest im Naturfreibad Fischach

Beste Bedingungen herrschen auch für das Kinderfest im Fischacher Naturfreibad am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Musikverein Fischach, ab 13 Uhr mit Spielen, Musik, Tanz und Schwimmbad-Ralley.

Das Naturfreibad in Fischach wird beim beliebten Kinderfest am 9. Juli wieder voll sein. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Wer es ruhiger mag, kommt bei einem Besuch in Olli Marschalls Gartenatelier in Vogelsang (Steppacher Straße 1) am Sonntag, 9. Juli, auf seine Kosten. Auf rund 2000 Quadratmetern zeigt der Holzbildhauer Skulpturen aller Größen und Formen. Zu sehen ist Marschalls Bildhauerkunst jeden Sonntag von 15 bis 19 Uhr noch bis Sonntag, 13. August. (dav)