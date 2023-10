Landkreis Augsburg

Drei Kandidaten aus Augsburg-Land-Süd hoffen auf einen Einzug in den Landtag

Plus Am Wahlabend sind drei Direktkandidaten aus Augsburg-Land-Süd mit ihrem Ergebnis zufrieden. Wer am Ende wirklich nach München darf, wird erst am Dienstag feststehen.

Carolina Trautner, die Erststimmen-Siegerin im Stimmkreis Augsburg Land-Süd, war am Sonntagabend in Feierlaune. „Ich freue mich sehr über mein persönliches Ergebnis“, sagte sie. Nach dem Abend im Wahlstudio im Landratsamt Augsburg gönnte sie sich zusammen mit ihrem Mann eine Flasche Sekt. Die harte Arbeit der vergangenen fünf Jahre habe sich ausgezahlt. Allerdings: das starke Abschneiden der AfD im Augsburger Land beschäftigt sie. „Das habe ich so nicht erwartet“, sagte die frühere Sozialministerin. Im Nachgang müsse das Wahlergebnis analysiert und gleichzeitig überlegt werden, wie Wähler wieder auf die Seite der CSU zurückgeholt werden können. Trautner glaubt nicht, dass die AfD wegen ihres Wahlprogramms große Zugewinne erhalten hat.

Die Auszählung der Landtagswahl hat der Direktkandidat der Grünen im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd, Maximilian Deisenhofer, im Münchner Landtag erlebt. Fünf Jahre hat er dort schon verbracht – und dort will er auch weiterhin wirken. Dass seine Chancen dafür nicht schlecht stehen, kann er zu diesem Zeitpunkt allerdings nur mutmaßen. „Wenn sich das bayernweite Ergebnis festigt und die Grünen damit ihr zweitbestes Ergebnis überhaupt bei bayerischen Landtagswahlen erzielen, dann könnte es für sechs Abgeordnete aus Schwaben reichen“, so Deisenhofer. In diesem Fall wäre mit dabei.

