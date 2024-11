Drei Kindereinrichtungen im Landkreis dürfen sich ab jetzt „ÖkoKids“ nennen

245 Kindertageseinrichtungen in Bayern wurden mit dem Titel „ÖkoKids – Kindertageseinrichtung Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet, darunter auch drei Einrichtungen aus dem Landkreis Augsburg: die Kita St. Elisabeth in Gersthofen, der Hort und die Mittagsbetreuung KKE in Diedorf und der Kinderhort von Maria Hilf in Stadtbergen. „Die Teams in Kitas und Co. leisten einen wertvollen Beitrag für die Bildungsarbeit unserer Kleinsten“, betonte Umweltminister Fabian Mehring bei der Verleihung und dankte für das wertvolle Engagement der Einrichtungen auch in seiner Heimatregion. Bei dieser Arbeit dürften natürlich die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommen, sagte er. (AZ)

