Drei Männer wollen abnehmen: Am Anfang steht die Waage

Unterschiedliche Wege führen beim Abnehmen ans Ziel. Wie die ersten Schritte für drei Teilnehmer bei einer Abnehmaktion mit unserer Zeitung verlaufen.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Zumindest für diejenigen Narren, die trotz Corona noch ein bisschen gefeiert haben. Am Aschermittwoch geht es so richtig los. Und zwar für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei unserer Aktion "Ran an den Corona-Speck".

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben sich beworben, um die Reise zu ihrem Wunschgewicht mit unseren Coaches anzutreten. Im Frauenteam, das von Renate Dumreicher betreut wird, gibt es dabei eine Besonderheit. Mit Andrea und Stefan Vogg aus Auerbach wird ein Ehepaar an den Start gehen. Weiter mit dabei sind Claudia Stör aus Augsburg sowie Anita Schneider aus Horgau.

Die Kandidaten aus dem Kreis Augsburg sind gefunden

Im Männer-Team stehen Hans Trimpl aus Ustersbach, Thomas Katheder aus Neusäß und Emre Gölovali aus Zusmarshausen. Alle waren bis zum Corona-Lockdown sportlich aktiv. Die Gründe, überflüssige Pfunde purzeln zu lassen, sind vielfältig. "Gewicht reduzieren und Fitness verbessern", steht für den ehemaligen Lehrer Hans Trimpl (69), der beim TSV 1871 Augsburg aktiv Tischtennis spielt, im Vordergrund. "Ich esse einfach gerne", kennt er sein Hauptproblem, das er bereits mit Intervallfasten zu bekämpfen versucht hat.

"In meinem Kleiderschrank hängen noch viele schöne Klamotten, die mir leider zu klein geworden sind", sagt Thomas Katheder. Der 59-Jährige, der regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und vor Corona Taekwondo betrieben hat, sündigt gerne bei Süßigkeiten. "Außerdem hoffe ich, dass ich dadurch meine Blutdruckwerte verbessern kann", glaubt er. "Im Team abzunehmen fällt mir sicher leichter, als auf sich allein gestellt zu sein." Vor rund zehn Jahren hat er schon einmal mit Kinesiologie und einer Ernährungsumstellung acht Kilo abgenommen. "Ich bin leider wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen. Kuchen und Süßes waren zu verlockend."

Der erste Schritt zum Abnehmen führt auf die Waage: (von links) Thomas Katheder, Hans Trimpl, Emre Gökovali und Teamcoach Florian Kempter. Foto: Marcus Merk

"Kohlsuppendiät war ekelhaft" - Männer wollen gemeinsam abnehmen

Einen ebenso triftigen wie freudigen Grund führt Emre Gökovali ins Feld: "Ich werde im Sommer heiraten. Aus diesem Grund muss ich unbedingt meinen Corona-Speck wieder wegbekommen, damit ich im Anzug gut aussehe", sagt der 27-Jährige, der bei 1,87 Meter Größe derzeit 107 Kilo auf die Waage bringt. Regelmäßig geht der Allroundsportler zum Volleyball, ins Fitnessstudio und zum Schwimmen. Das Schwimmen bei der Wasserwacht Zusmarshausen und der Fußball bei Bosporus Thannhausen seien jedoch mehr und mehr weggefallen. Abnehmen hat er immer wieder probiert. "Die Kohlsuppendiät war ekelhaft."

Zum Auftakt der Aktion bat Ernährungsberater Florian Kempter seine Schützlinge auf eine spezielle elektronische Waage. Die zeigt nicht nur das Gewicht, sondern neun weitere Werte an: Body-Maß-Index (BMI), Körperfettanteil, Körperwasser, Muskelmasse, Körperbauwert, Knochenmineral, Grundumsatz an Kalorien, Stoffwechselalter und Viszeralfett. Dabei kamen erstaunliche Fakten zutage. "Ich will jünger werden", lachte zum Beispiel Emre Gökovali, dessen Stoffwechselalter weit über seinem tatsächlichen Lebensalter lag, nach seinen Zielen befragt.

Zehn Werte ermittelt die elektronische Körperfettwaage. Foto: Marcus Merk

Ernährungs- und Gewichtsprotokoll führen

Nach dem Tritt auf die Waage folgen nun die nächsten Schritte. Zunächst sollen alle Teilnehmenden ein ehrliches Ernährungsprotokoll und ein Gewichtstagebuch führen. "Das ist eines der wichtigsten Tools", sagen Renate Dumreicher und Florian Kempter unisono. Das Ganze hat außerdem einen positiven Nebeneffekt: "Normalerweise isst man schon weniger, wenn man mitschreiben muss, was man isst", sagt Renate Dumreicher. Die Gewichtskontrolle mit dem Protokoll soll einen Überblick verschaffen, was man isst und wie viel. "Ein Schokoriegel um 22 Uhr schmeckt gut, ist aber der völlig falsche Ansatz", konstatierte Florian Kempter, kündigte jedoch gleichzeitig an: "Die Lebensqualität muss bleiben. Es soll schon auch Schokolade oder mal ein Weißwurstfrühstück geben." Als erste Regel gab er seinem Team mit auf den Weg: "Da der Stoffwechsel vom Aufstehen bis etwa 17 Uhr aktiv ist, sollte man so bald wie möglich frühstücken und so bald wie möglich abendessen."

Bevor es los geht, erfolgt eine umfangreiche Bestandsaufnahme. Foto: Marcus Merk

Gruppendynamik motiviert zusätzlich zum Durchhalten

Während das "Team Florian" bereits loslegt, wird im "Team Renate" nach Sichtung der Ernährungsprotokolle der Kalorienbedarf ermittelt. "Dann werde ich mit jedem individuell die ersten Schritte besprechen." Wichtig ist ihr beim Einzelcoaching ein Ziel zu definieren. "Wer nicht weiß, wohin er will, der kann sich leicht verfahren. Dann machen wir einen Plan, wie wir ans Ziel kommen. Auf dem Weg dorthin begleite ich sie in engem Kontakt. Unterschiedliche Wege führen zum Ziel. Jeder findet seinen eigenen." Geplant sind dabei auch Gruppencoachings via Zoom. "Gruppendynamik motiviert zusätzlich."