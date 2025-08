Drei Schulen aus dem Landkreis gewannen beim Brot-Recyceln

Beim Wettbewerb „Backwaren 2.0: BROTal lecker – auch recycelt!“ zeigten auch Schülerinnen und Schüler aus den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg sowie der Stadt Augsburg, wie kreativ und wirksam Lebensmittel gerettet werden können. Mit Begeisterung und Eifer entwickelten sie innovative Rezeptideen, um alten Backwaren neues Leben einzuhauchen. Die besten Rezepte wurden prämiert und die Gewinner durften sich über spannende Preise freuen.

Brezenburger aus Untermeitingen

Den ersten Platz sicherten sich Schülerinnen der Mittelschule Untermeitingen mit ihrem Rezept „Untermeitinger Brezenburger“. Als besonderen Gewinn durften sie eine exklusive Food Value Chain Tour erleben. Bei dieser spannenden Exkursion lernten sie die Wertschöpfungskette von Brot hautnah kennen: Im Klostermühlenmuseum Thierhaupten wurde der Weg vom Getreide bis zum fertigen Brot erkundet und anschließend im Museumsbackhaus selbst Brot gebacken. Weiter ging es zur Stadtbäckerei Scharold in Derching, wo Geschäftsführer Rainer Scharold spannende Einblicke in das Bäckerhandwerk bot. Zum Abschluss durften die Schülerinnen eine frisch gebackene Breze mit nach Hause nehmen.

Brotauflauf auf Neusäßer Art

Der zweite Platz ging an die Staatliche Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung Neusäß mit ihrem Rezept „Neusäßer Brotauflauf“. Sie gewannen einen Recycling-Koch-und-Backkurs bei Fachlehrerin Carina Brunner von der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen. Dort lernten die Schülerinnen zahlreiche neue Rezepte und kreative Kniffe, um Brot- und Backwarenreste lecker zu verwerten. „Es hat mich beeindruckt, wie viele verschiedene Gerichte man aus alten Backwaren machen kann und wie lecker altes Brot schmecken kann“, zeigte sich eine Teilnehmerin begeistert.

Brotissimo als Meitinger Snack-Idee

Über Platz Drei freute sich die Mittelschule Meitingen für ihr Rezept „Brotissimo“. Als Preis erhielt die Klasse praktische Brotbeutel sowie ein Rezeptheft zum nachhaltigen Umgang mit Backwaren. „Diese Gewinner-Aktionen zeigen, wie wertvoll praktische Erfahrungen bei der Förderung nachhaltiger Verhaltensweisen sind“, betonte Sigrid Scherzer, Projektverantwortliche beim AELF Augsburg. Ziel des Wettbewerbs sei gewesen, das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung bei Backwaren zu stärken und vor allem Kinder und Jugendliche für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu sensibilisieren. (AZ)

