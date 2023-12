Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Drei Talente gehören zu den besten deutschen Handwerkern

Plus Auch junge Leuten begeistern sich für das Handwerk. Das zeigen drei Nachwuchstalente aus dem Landkreis Augsburg, die zu den Besten in Deutschland gehören.

Jedes Jahr werden junge Menschen, die Leidenschaft für das Handwerk haben und gut in ihrem Beruf sind, im Rahmen der Deutschen Meisterschaft im Handwerk ausgezeichnet. Drei Talente, die in diesem Jahr auf Landesebene geehrt wurden, stammen aus dem Landkreis Augsburg.

Deutsche Meisterschaft im Handwerk verläuft in mehreren Phasen

Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk findet jedes Jahr nach den Ausbildungsabschluss- beziehungsweise Gesellenprüfungen statt und verläuft in mehreren Phasen. Los geht es zunächst auf der Kammerebene. Jede Handwerkskammer vergleicht die Prüfungsergebnisse der Handwerkerinnen und Handwerker, die in dem Jahr ihre Ausbildung beendet haben und ermittelt so für jedes Berufsfeld die besten jungen Handwerkstalente der Region. Diese qualifizieren sich für die Landesebene.

