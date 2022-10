Drohende Stromausfälle im Kreis Augsburg: Panik ist nie der richtige Weg

Plus Der Landkreis Augsburg bereitet sich auf länger andauernde Stromausfälle vor. Warum diese Nachricht auch beruhigen kann.

Es klingt beunruhigend: Die Kommunen im Landkreis bereiten sich auf einen Blackout vor. Panik ist aber nicht angebracht. Denn es ist nicht gesagt, dass die Menschen im Augsburger Land jemals von einem längeren Stromausfall betroffen sein werden. Mit der Energiekrise und dem Ukrainekrieg ist dieses Szenario allerdings etwas wahrscheinlicher geworden. Deshalb ist es richtig, sich jetzt darauf vorzubereiten. Aber besonnen.