Ehrenamtliche Wohnberater gesucht: Landkreis Augsburg bietet Schulung an

Der Landkreis Augsburg sucht ehrenamtliche Wohnberaterinnen und Wohnberater. Sie stehen alten oder behinderten Menschen unterstützend zur Seite und beraten, wenn die Wohnung umgestaltet werden muss, weil körperliche Einschränkungen beziehungsweise Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit das selbstständige Leben fast unmöglich machen. Denn oft sind es nur Kleinigkeiten, die das Leben in den eigenen vier Wänden erschweren, wie zum Beispiel fehlende Haltegriffe im Badezimmer, schwer erreichbare Hängeschränke oder Teppiche, die zu Stolperfallen werden.

Die Aufgabe von Wohnberatenden ist es, die bestehende Wohnsituation einzuschätzen, Mängel zu erkennen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Um diese Beratungsarbeit leisten zu können, bietet der Landkreis Augsburg in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Bayern und der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung im Frühjahr wieder eine kostenfreie, fünfteilige Grundschulung zur Wohnberaterin oder zum Wohnberater an. Nach der Teilnahme an den insgesamt fünf Terminen erhalten die Teilnehmenden eine anerkannte Zertifizierung.

Schulung für Wohnberater: Einsätze in der Musterwohnung in Stadtbergen

Die Schulung findet am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Februar, sowie am Donnerstag und Freitag, 29. Februar und 1. März, jeweils von 9 bis circa 17 Uhr im Landratsamt Augsburg statt. Am Freitag, 15. März, ab 11.30 Uhr ist eine Besichtigung des Kompetenzzentrums Barrierefreies Wohnen in München Riem geplant. Fachlich begleitet und koordiniert werden die ehrenamtlich tätigen Wohnberatenden von hauptamtlichen Fachkräften. Interessierte sollten über einen Führerschein der Klasse B sowie einen eigenen PKW verfügen, da die Beratung in der Regel in der Wohnung der Ratsuchenden erfolgt. Auch Einsätze der Ehrenamtlichen in der neu errichteten Musterwohnung in Stadtbergen sind vorgesehen.

Die anfallenden Fahrtkosten werden erstattet. Interessierte, die an der kostenlosen Schulung teilnehmen möchten, können sich bis Donnerstag, 1. Februar, bei der Wohnberatung des Landkreises Augsburg telefonisch unter 0821/3102-2705 oder -2707 anmelden. (AZ)

