Ein Bus auf Abruf: Das neue Angebot im westlichen Kreis Augsburg im Test

Plus Mit AktiVVo gibt es im westlichen Landkreis nun ein individuell buchbares Transportsystem. Auf Abruf soll ein Bus kommen. Funktioniert das tatsächlich? Die Redaktion macht den Test.

Zwischen Zusmarshausen und Welden liegen Luftlinie nicht einmal acht Kilometer. Zwölf Minuten Fahrzeit zeigt das Navit dem Auto an. Kein Problem, für alle, die ein Auto haben. Aber mit dem Bus? Mit dem AktiVVO, einem neuen Rufubus, soll das kein Problem sein.

Wer auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, musste für einen solchen Ausflug je nach gewünschter Tageszeit bisher viel Zeit und Geduld mitbringen: von Zusmarshausen aus mit dem Regionalbus nach Augsburg-Kriegshaber, dort knappe 1,5 Stunden Wartezeit, dann mit einer anderen Buslinie wieder fast dieselbe Wegstrecke zurück – bis man schließlich 41 Haltestellen und 2,5 Stunden später in Welden angekommen ist. Dass solche zermürbenden Umstände zukünftig der Vergangenheit angehören, dafür sorgt nun ein völlig neues Verkehrskonzept seitens des AVV: Mit dem flexiblen Bus-Transportsystem namens AktiVVo ist es im westlichen Landkreis seit einigen Wochen möglich, zu jeder beliebigen Uhrzeit seine ganz individuellen Start- und Zielpunkte unter 30 Gemeinden und insgesamt mehr als 360 Haltepunkten festzulegen.