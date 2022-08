Ein Corona-Toter weniger als am Vortag im Augsburger Land

Dem Robert-Koch-Institut zufolge ist die absolute Zahl der Corona-Toten im Augsburger Land gesunken. Wie das passieren kann, verrät das Landratsamt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 217, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Im Vergleich zum Vortag steigt der Wert damit seit längerer Zeit erstmals wieder an. Verblüffend ist besonders ein Blick auf die Corona-Todeszahlen im Augsburger Land. Auf der Website des RKI ist für den vergangenen Tag eine negative Zahl zu sehen. Minus eins. Somit sinkt die Zahl der an Covid-19-Verstorbenen im Landkreis Augsburg von vormals 433 auf nun 432. Doch wie kann das passieren?

Was skurril scheint, lässt sich einfach erklären. Das Landratsamt Augsburg sammelt die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis und sendet diese dann regelmäßig an das RKI. Auf Nachfrage heißt es vom Landratsamt, dass es sich bei dem negativen Todesfall um eine sogenannte Streichmeldung handle. Dazu kommt es zum Beispiel, wenn Angehörige aus dem Landkreis Augsburg den Tod eines Angehörigen melden, dieser selbst aber in einem anderen Landkreis wohnte. Zuerst wird dieser Mensch also in der Statistik des Kreises Augsburg geführt, dann aber gestrichen, um im tatsächlichen Landkreis gelistet zu werden.

Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

Im Donau-Ries liegt die Inzidenz bei 173, in Dillingen bei 251, im Unterallgäu bei 172 und in Landsberg bei 177. Aichach-Friedberg hat eine Inzidenz von 261, die Stadt Augsburg von 227. (mom)