Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Ein Grab als Gemüsebeet – ist das im Augsburger Land erlaubt?

Plus Gemüseernte am Grab – was für einige vielleicht grotesk klingt, ist in Wien nun erlaubt. In der Region gab es schon einen ähnlichen Fall, der für Aufregung sorgte.

Von Philipp Kinne

Gemüse vom Grab? Beim Gedanken daran dürfte es den ein oder anderen gruseln. Aber warum eigentlich nicht? Das dachte sich die Verwaltung eines Friedhofs in Wien - und sorgt damit für Schlagzeilen. Weil dort immer weniger Gräber genutzt werden, wird auf ihnen nun Gemüse angebaut. Wäre das im Augsburger Land auch erlaubt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

