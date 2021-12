Ein Jahr Impfkampagne: Wie alles begann und wo wir heute stehen

Plus Vor einem Jahr begannen die Corona-Impfungen im Landkreis Augsburg. Seitdem ist viel passiert, auch Unerwartetes. Ein Rückblick auf zwölf Monate mit Auf und Ab.

Seit einem Jahr wird im Landkreis Augsburg zum Schutz vor einer schweren Corona-Erkrankung geimpft. Ansturm, Flaute, Ansturm - in starken Wellen ist die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach dem Impfstoff verlaufen. Kurz vor Jahresende haben 64 Prozent der über fünfjährigen Einwohner die Erstimpfung erhalten. Einen Schub gab es hier vor den Weihnachtstagen, als innerhalb einer Woche 1711 Menschen erstmals geimpft wurden. Impfstoff gibt es inzwischen genug, das war 2021 nicht immer so.