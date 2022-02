Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Behörden müssen auch im Kreis Augsburg immer mehr ums Personal kämpfen

Etliche Stellen in den Kommunalverwaltungen können schwer besetzt werden.

Plus Offene Stellen in der öffentlichen Verwaltung sind immer schwerer zu besetzen und oftmals fehlt auch der Nachwuchs. Woran das liegt und was die Behörden dagegen tun.

Von Angela David

Ob Bauverwaltung, Kulturamt oder Kämmerei - die Stellenanzeigen mit Angeboten aus den öffentlichen Verwaltungen zeigen, dass für viele Rathäuser dringend Personal gesucht wird. Laut Städtetag wird sich die Personallücke in den kommenden Jahren noch dramatisch vergrößern. Derzeit haben etliche Kommunen, zum Beispiel Neusäß und Gersthofen, dringend freie Stellen zu besetzen. Und auch Landrat Martin Sailer sagt: "Viele offene Stellen - beispielsweise für EDV-Spezialisten, Juristen, Techniker oder Ingenieure - bleiben lange Zeit unbesetzt, während der Anspruch der Bevölkerung an die kommunale Verwaltung weiter steigt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen