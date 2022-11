Landkreis Augsburg

24.11.2022

Ein Jubiläumsbuch zeigt den Landkreis Augsburg in 350 Bildern

Die Äbtissin von Oberschönenfeld, M. Gertrud Pesch, hat Daniel Biskup schon in den 1980er-Jahren auf einem sehr bekannten Foto von drei rennenden Nonnen abgebildet.

Plus Fotograf Daniel Biskup stellt sein neues Werk anlässlich des 50. Jubiläums des Landkreises Augsburg vor. Wie es fünf junge Leute aus Meitingen aufs Cover geschafft haben.

Von Melanie Langenwalter

Beim Bezirksmusikfest in Erlingen, ein Ortsteil des Marktes Meitingen, stachen Daniel Biskup die fünf jungen Menschen ins Auge. Sie wären perfekt für ein Foto. "Ein bisschen Überredungsarbeit hat es mich schon gekostet", erzählt Biskup lächelnd. Das sei verständlich gewesen, denn die fünf hatten einen guten Platz am Bierstand ergattert. Er wollte mit ihnen aber ein Stück vom Fest weglaufen, für ein Motiv, das er sich im Kopf ausgemalt hatte. Am Ende konnte Biskup sie überzeugen. Zum Glück. Vor dem Kettenkarussell entstand das Titelbild seines neuen Buchs, anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Landkreises Augsburg.

