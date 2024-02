Ein neues Gesicht im Augsburger Landratsamt

Andreas Leupolz leitet seit Neuestem zusammen mit Daniel Förg den Bereich Bau- und Umweltrecht des Augsburger Landratsamtes.

Seit Kurzem hat der Geschäftsbereich Bau- und Umweltrecht des Landratsamtes Augsburg eine neue Doppelspitze: Andreas Leupolz wird den Geschäftsbereich gemeinsam mit Daniel Förg, der bereits seit Anfang letzten Jahres Teil des Führungsduos ist, leiten. Dabei fallen folgende Fachbereiche in seinen Zuständigkeitsbereich: Immissionsschutz, Abfall- und Bodenschutzrecht, Wasserrecht, Naturschutz, Jagd und Fischerei sowie der Technische Umweltschutz.

Die Bereiche Bauleitplanung und Bauordnung (rechtlich und technisch) sowie für Wohnungsbau und Wohngeld liegen weiterhin in der Verantwortung von Daniel Förg. Leupolz studierte nach seiner Fachhochschulreife an der Hochschule Augsburg Betriebswirtschaftslehre auf Diplom und im Anschluss daran an der Universität Augsburg Jura. Der zweifache Familienvater hat sein Referendariat im Bezirk des Oberlandgerichts München absolviert mit verschiedenen Stationen in der Region. Anschließend war der Jurist bei der Regierung von Schwaben für das Sachgebiet Kommunale Angelegenheiten beschäftigt, wo er nicht nur als Referent, sondern auch als stellvertretender Sachgebietsleiter tätig war. Zusätzlich war er von Januar 2019 bis Mitte 2021 an das Landratsamt Donau-Ries teilabgeordnet und hat dort die Stabstelle Rechtsamt, Vergabestelle geleitet sowie stellvertretend das Bauwesen und den Umweltschutz. (AZ)