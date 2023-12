Ein Neusässer soll neuer Kreisbrandrat im Augsburger Land werden

Plus Nach dem überraschenden Rücktritt von Friedhelm Bechtel als Kreisbrandrat gibt es nun einen potenziellen Nachfolger – in Vollzeit. Er soll im Januar gewählt werden.

Bei der Suche nach einem Kandidaten für das Amt des Kreisbrandrates für den Landkreis Augsburg ist man einen großen Schritt weitergekommen. Dessen ist man sich nach der Versammlung im Feuerwehrhaus Gersthofen sicher, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Landrat Martin Sailer und die Mitglieder der Kreisbrandinspektion hatten die Kommandantinnen und Kommandanten der Landkreis-Feuerwehren eingeladen, um ihnen einen potenziellen Nachfolger für den aktuellen Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel, der sein Amt zum Ende des Jahres niederlegt, vorzuschlagen: Christian Kannler aus Neusäß.

Der 43-Jährige zweifache Familienvater, der bislang bei der Stadt Neusäß beschäftigt ist, hat eine lange Feuerwehrvergangenheit. Mit 13 Jahren trat er in die Jugendfeuerwehr ein, er war sechs Jahre Jugendwart, fünf Jahre stellvertretender Kommandant sowie elf Jahre erster Kommandant der Feuerwehr Neusäß. Zudem hat Kannler alle Führungslehrgänge bis zum Verbandsführer erfolgreich absolviert und ist derzeit Kreisbrandinspektor des Bereichs 5 für den nördlichen Landkreis.