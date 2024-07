Ein verschnupfter Sommer im Augsburger Land: Spielt Corona noch eine Rolle?

Schnupfen, Husten Fieber - ungewöhnlich viele Menschen sind derzeit krank. Einem Bericht des Robert Koch-Instituts zufolge sind derzeit gut 4,1 Millionen Menschen in Deutschland von einer akuten Atemwegserkrankung betroffen. Demnach haben sich in diesem Sommer so viele Menschen krankgemeldet, wie noch nie seit Bestehen des Beobachtungsportals des RKI 2011. Auch im Augsburger Land laufen die Nasen. Spielt Corona dabei noch eine Rolle?

