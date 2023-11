Einbrecher in Thierhaupten und Neusäß unterwegs

Im Herbst steigt die Zahl der Einbrüche in Einfamilienhäuser: Nun gibt es Vorfälle in Thierhaupten und Neusäß.

Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit am frühen Abend hereinbricht, steigt die Gefahr der so genannten Dämmerungseinbrüche. Am Mittwoch sind sowohl in Thierhaupten als auch in Neusäß Häuser von Unbekannten als Objekt ausgesucht worden - mit unterschiedlichem Erfolg.

Wie die Kriminalpolizei mitteilt, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von 17 bis 18.15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Hochweg in Thierhaupten ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Gegen 18.45 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Gartentor am Alten Hammelberg in Neusäß zu öffnen. Ein Zeuge bemerkte die Personen und sprach sie an. Daraufhin flüchteten die bislang unbekannten Täter in Richtung Portnerstraße. Die mutmaßlichen Einbrecher wurden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 Zentimeter groß, dunkle Kleidung, kräftige Statur. Die Kriminalpolizei Augsburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (kar)