Landkreis Augsburg

30.01.2024

Einbrüche in Verkaufshütten im Augsburger Land häufen sich

Plus Bei Selbstbedienungshütten setzen die Eigentümer auf das Vertrauen ihrer Kunden. Doch aktuell wird dort immer wieder eingebrochen. Fette Beute machen die Täter in der Regel nicht.

Von Philipp Kinne

Eigentlich sind die kleinen Hütten an Höfen im Augsburger Land eine praktische Sache. Rund um die Uhr gibt es Eier, Milch oder Nudeln. Wer ausreichend Geld in die Kasse schmeißt, darf sich mit dem Nötigsten versorgen. Doch momentan häufen sich Einbrüche in diese Läden. Die Polizei spricht von einer Einbruchsserie. Dabei ist der Sachschaden meist größer als die Beute.

Einbruchsserie bei Hofläden im Augsburger Land

Allein im Bereich der Zusmarshauser Polizei habe es in den vergangenen zwei Monaten fünf Einbrüche in Verkaufshütten gegeben, berichtet Polizist Achim Winterstein. "Das gab es auch in der Vergangenheit immer wieder. Aktuell häufen sich diese Einbrüche aber auffällig", sagt er. In der Regel versuchen Diebe, die Kasse aufzubrechen oder komplett zu stehlen. "Dabei erbeuten sie nicht viel." Meist liege die Beute im zweistelligen Bereich. Der Sachschaden hingegen kann schnell deutlich höher liegen.

