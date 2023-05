Eine Bilderfahrt zu ganz besonderen Häusern im Landkreis Augsburg

Von Jana Tallevi - vor 30 Min. Artikel anhören Shape

Was macht eine gute Sanierung aus? Vor allem die Einfügung des Alten in eine neue Nutzung. Eine Foto-Rundreise durch den Landkreis Augsburg.

Wofür können Bauwerke einen Preis erhalten? Reicht da gutes Aussehen – oder muss ein innovatives Gebäude auch noch mehr zu bieten haben? Einen Einblick in gut gelungene Neubauten sowie in Sanierungen oder Restaurierungen, die den Weg in die Zukunft zeigen, gibt der Wettbewerb zur Förderung der Baukultur im Landkreis Augsburg. Der fand zum letzten Mal zwar schon im Jahr 2021 statt. Am 6. Mai fährt das Landratsamt in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Heimatverein jedoch noch mal eine große Runde durch den Landkreis zu den guten Beispielen von damals. Wer nicht selbst dabei sein kann, hat die Chance auf eine virtuelle Runde mit unserer Redaktion.

Mit einer offenen Fensterfront präsentiert sich inzwischen das sanierte Einfamilienhaus aus den Achtziger Jahren in Bobingen. Foto: Marcus Merk

Haben Sie es erkannt? Dieses Haus aus Bobingen war einmal ein typisches Einfamilienhaus aus den Achtzigerjahren. Die Bauherren haben es dann nicht nur energetisch auf den neuesten Stand gebracht, sondern haben nach Ansicht der Jury des Wettbewerbs auch "eine grundlegende und beispielgebende Transformation des 'Altbaus' in eine moderne, zeitgemäße Architektursprache" gefunden. Und auch die Genehmigungsbehörden haben Modernität bewiesen: Sie haben ein Aludach zugelassen, auf dem die Montage der Photovoltaikanlage besonders gut geklappt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .