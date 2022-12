Eine Bücherei ist im Augsburger Land weit mehr als nur eine Ausleihe

23 Büchereien zählt der Michaelsbund hierzulande. Welche Aufgaben sie heute im Ort erfüllen und wie sie in Zukunft bestehen wollen.

Ein gutes Buch hat noch immer einen schlechten Tag gerettet. Wer sich keins leisten kann, geht im Augsburger Land in eine der vielen kleinen Büchereien und leiht sich den Lesestoff kostenlos aus. Das Angebot hier geht allerdings weit über die Welt der Bücher hinaus. Überhaupt haben die Bibliotheken heute einiges mehr zu tun, als einfach nur Bücher ausleihen. Zeit, sich von so manch einer verstaubten Vorstellung zu verabschieden.

Gerade in kleineren Dörfern kommen der Bücherei heute noch ganz andere Aufgaben zu. Sie ist immer auch ein Ort, den man ohne Eintrittskarte besuchen kann, wie Peter Hart erklärt. Er ist Leiter der kirchlichen Büchereiarbeit des St. Michaelsbundes bei der Diözese Augsburg und kennt die 23 Büchereien des St. Michaelsbundes im Augsburger Land. In vielen Dörfern sind die Geschäfte und Banken längst geschlossen, Arztpraxen, Wirtschaften und andere Treffpunkte sind rar und so bleibt manchmal kaum noch ein Platz, an dem man andere Bewohner des Dorfes treffen könnte. Die Büchereien schließen diese Lücke.

Hier findet mehr statt als Bildung

Auch, weil sie Veranstaltungen organisieren. Mehr als 600 haben die Bibliotheken des Michaelsbundes 2019 angeboten. Nach der Corona-Zeit 2021 waren es 137. Außerdem begleiten sie die Kindergarten- und Grundschulkinder in die Welt des Lesens und machen mit ihnen Führungen. So sind die Büchereien heute Bildungs- und Aufenthaltsort zugleich. Weiterhin stellen sie ein Medienangebot zum Ausleihen bereit. Rund 10.300 aktive Nutzer wissen das zu schätzen. 2021 besuchten sie mehr als 97.000-mal eine Bücherei, um sich eines von 189.250 Medien auszuleihen.

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie lagen die Zahlen insgesamt allerdings höher. Denn nicht in allen Büchereien sind die Leser schon wieder so zahlreich an die Bücherregale zurückgekehrt, wie erhofft. Das könnte sich in den kommenden Monaten und Jahren aber ändern. Peter Hart beobachtet, dass die Preise für Bücher steigen. Im Durchschnitt seien sie bei 20 Euro angelangt. Bei wachsendem finanziellen Druck dank steigender Preise an allen Ecken könnte es also bald wieder voller werden in der Bücherei.

Ein bis zwei Euro pro Kopf für neue Medien

Die Bibliotheken selbst sind finanziell ganz unterschiedlich ausgestattet. Häuser, die auf einen kirchlichen und einen gemeindlichen Träger zählen können, stünden meist recht gut da, berichtet Peter Hart. Doch das sei nicht überall der Fall und es gebe kein Gesetz, dass vorschreibt, wie viel Geld einer Bücherei pro Einwohner zusteht. Etwa ein bis zwei Euro pro Kopf empfiehlt der Michaelsbund für die Neubeschaffung von Medien. Neben Büchern werden je nach Budget CDs, DVDs, Tonies oder Spiele angeschafft. Vor allem Familien mit Kindern decken sich gerne mit dem Leihmaterial ein.

Das Geld kommt von den Trägern, über Zuschüsse, auch von der Diözese, aus Spenden oder von örtlichen Vereinen. Dabei spielt es auch eine Rolle, wie erfolgreich die insgesamt 353 Mitarbeiter der Büchereien des Michaelsbundes die Werbetrommel vor Ort rühren. Der Löwenanteil von ihnen arbeitet ehrenamtlich, neun Mitarbeiter sind angestellt oder erhalten eine Aufwandsentschädigung, wie aus den Zahlen des Michaelsbundes hervorgeht. Jeder macht, was er am besten kann. Wer sich an der Ausleihe schwer tut, kann Veranstaltungen organisieren, die Homepage pflegen, Bücher reparieren oder sich eine andere Aufgabe suchen. Zu tun gibt es genug. Die Liebe zur Literatur und Freude am Umgang mit anderen Menschen sollten jedoch vorhanden sein, rät Peter Hart.

Wir stellen die Bücherei im Heimatort vor

Auch für den Betrieb der vielen Büchereien gilt: Die Grundvoraussetzungen müssen stimmen. So sagt Peter Hart: Mit passenden Räumlichkeiten, Unterstützung im Ort und einem engagierten Team seien die Büchereien für die Zukunft gut gerüstet. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir die Büchereien im Einzelnen vorstellen. Und so viel sei vorweg schon verraten: Jeder Ort hat andere Favoriten auf der Liste der beliebtesten Bücher.