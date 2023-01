"Eine gewisse Lethargie aus der Corona-Zeit hält leider bis heute an"

Plus Die Vereins- und Jugendarbeit hatte es schwer während der Corona-Pandemie mit Lockdowns. Das hat bis heute Folgen für Kinder, Jugendliche und Vereine. Die Chefin des Kreisjugendrings Augsburg-Land schlägt Alarm.

Welche Folgen hat die Corona-Zeit auf die heutige Vereinsarbeit?



Sabine Landau: Corona war eine sehr große Herausforderung für die Vereine. Viele Mitglieder und Ehrenamtliche hatten wenig Interesse neben Homeschooling zusätzlich an digitalen Veranstaltungen in dieser Zeit. Das betrifft Sportvereine genauso wie zum Beispiel Musikvereine.