Eine kleine Morgenroutine in einen Tag mit mehr Bewegung

Die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern ist eine Zeit des Verzichts und Fastens, aber auch des neuen Aufbruchs und der Rückbesinnung, etwa auf die guten Vorsätze, die zum Jahresanfang gefasst wurden. Viele Menschen überlegen in dieser Zeit, mehr für ihren Körper und die eigene Fitness zu tun. Ein großes Thema dabei ist der drohende Muskelabbau durch zu wenig Bewegung. Dabei ist oft kein zeitaufwendiges Trainingsprogramm nötig, schon wenige, gezielte Übungen jeden Tag können dem Abbau entgegenwirken. Personaltrainerin und Fitness-Influencerin Renate Dumreicher von Samoja Fitness aus Neusäß beschäftigt sich nun seit sechs Jahren hauptberuflich mit diesem Thema und motiviert täglich neben ihren Kundinnen und Kunden in Augsburg auch 245.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf Instagram weltweit. In den nächsten sechs Wochen bis Ostern wird es jede Woche sportlichen Anregungen geben, um die am Jahresanfang von vielen gefassten Ziele zu unterstützen.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis