Eine positive Entwicklung trotz hoher Inzidenz im Landkreis Augsburg

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt in den vergangenen Tagen wieder stark. Doch es gibt eine Zahl, die glücklicherweise nicht wächst.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 345, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Im Vergleich zum Vortag (346) bleibt der Wert nahezu identisch. Innerhalb eines Tages haben sich 188 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit setzt sich die Entwicklung der vergangenen Tage fort: Die Inzidenz sinkt nicht mehr.

Eine positive Nachricht ist die stagnierende Corona-Zahl der Todesfälle. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn 420 Menschen im Augsburger Land an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. In den vergangenen acht Tagen kam jedoch trotz wieder stark ansteigender Zahlen kein weiterer Todesfall hinzu.

Lage in Nachbarlandkreisen

In einigen anderen Landkreisen steigt die Inzidenz noch deutlich höher. So liegt der Wert im Donau-Ries bei 548, in Dillingen bei 408 und im Ostallgäu sogar bei 695. In der Stadt Augsburg beträgt die Inzidenz 270, in Aichach-Friedberg 356 und in Landsberg 399. (mom)