Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Einige Ukrainer sind schon im Kreis Augsburg – registriert ist noch keiner

Plus Im Landkreis Augsburg haben einige ukrainische Flüchtlinge eine Unterkunft gefunden. Offiziell registriert ist noch niemand – doch diese Zahlen benötigen die Behörden.

Von Matthias Schalla

Die Flüchtlingswelle aus Syrien vor knapp sieben Jahren hat auch im Augsburger Land so manche Kommune an ihre Grenzen gebracht. So stieg beispielsweise der Anteil der Asylbewerber von 77 Menschen im August 2012 in nur drei Jahren auf 1808 Flüchtlinge. Schnell beherrschten Wörter wie Residenzpflicht, Ankerzentrum und Obergrenze die Schlagzeilen. Doch die jetzige Situation ist mit der damaligen nicht vergleichbar. Mit ein Grund dafür ist die enorme Hilfsbereitschaft und Solidarität vieler Privatleute. Aber auch die Anmeldeformalitäten haben sich geändert. Wir haben beim Landratsamt nachgefragt, was unter anderem bei der Registrierung zu beachten ist und ob die Flüchtlinge krankenversichert sind.

