Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Einigen sich die Bürgerinitiativen auf eine Trasse für den Bahnausbau?

Noch fahren die Schnellzüge, wie hier ein ICE bei Kutzenhausen, über die Bestandsstrecke. Doch die Schienenverbindung wird in Zukunft nicht mehr ausreichen. Die Bahn plant eine neue Fernverkehrsstrecke.

Plus Wer mit einer Stimme spricht, hat mehr Einfluss - davon sind viele Bürgerinitiativen zum Bahnausbau Ulm-Augsburg überzeugt. Nun soll ein Treffen den Weg ebnen.

Von Jana Tallevi

Werden sich noch mehr Bürgerinitiativen rund um den Bahnausbau Ulm - Augsburg als Ortsgruppe der "Bürgerinitiative Schwabentrasse (BIScht)" aus dem Landkreis Neu-Ulm anschließen? Das wird zumindest eines der Themen sein, um die es bei einem Treffen in Kutzenhausen am Sonntag gehen soll. Dort werden sich auf Initiative von Josef Stöckle aus Wollbach von der Interkommunalen Bürgerinitiative (BI) und Thomas Druckmiller aus Kutzenhausen von der BI Kutzenhausen-Maingründel mehrere Bürgerinitiativen treffen. Das erste Ziel für Josef Stöckle: Ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben. Am Ende könnte das sogar irgendwann zu einem Kompromiss bei der Unterstützung einer der vier vorgeschlagenen Trassen führen. Denn eine Farbe hört man da inzwischen immer häufiger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen