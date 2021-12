Einkaufen: So nachhaltig sind die Supermärkte im Augsburger Land

Plus Recycelt, ohne Plastik, oder ganz ohne Verpackung: Wer im Landkreis Augsburg umweltfreundlich einkaufen möchte, hat im Supermarkt viele Möglichkeiten. Ein Streifzug.

Zu einem Wocheneinkauf gehören Dutzende kleine Entscheidungen. Was soll morgen auf dem Teller landen? Die Pasta der Supermarkt-Eigenmarke oder die teurere aus Italien? Und für den Fernsehabend eine Flasche Wein und eine Tüte Chips oder lieber etwas Gesundes? Die Qual der Wahl wird größer, wenn dabei Nachhaltigkeit eine Rolle spielen soll. Das fängt gleich nach dem Betreten des Supermarkts an.