Einsatz am Rothsee: Wasserwacht warnt vor dünnem Eis

Feuerwehr und Rettungskräfte rückten am frühen Mittwochabend mit einem Großaufgebot zum Rothsee in Zusmarshausen aus. Hintergrund war offenbar die Meldung einer Zeugin, die Kinder auf dem gefrorenen See beobachtet hatte, teilt ein Sprecher der Zusmarshauser Feuerwehr mit. Diese Meldung bestätigte sich zum Glück nicht. Experten warnen: Auch wenn es in den vergangenen Tagen sehr kalt war, sind die Eisschichten der Seen nicht dick genug, um sie zu betreten.

„Es besteht Lebensgefahr, wenn man sich auf diese Eisflächen begibt“, warnt Thomas Haugg, Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Augsburg-Land. „Bricht man ein, so erleidet man innerhalb weniger Minuten einen Kälteschock, der zum Ertrinken führen kann.“ Von außen sei nur schwer zu erkennen, wann Eisflächen dick genug und damit tragfähig sind. Strömungen, Wasserpflanzen und andere Faktoren tragen dazu bei, dass Seen mit einer ungleichmäßig dicken Eisdecke zufrieren. „Eisflächen auf Seen sind unberechenbar und sollten auf keinen Fall betreten werden, wenn sie nicht von offizieller Stelle freigegeben sind“, teilt Haugg mit.

Ist eine Person eingebrochen, sollte unverzüglich Hilfe unter Notruf 112 verständigt werden. Foto: BRK, Kreisverband Augsburg Land

Ist eine Person ins Eis eingebrochen, sollte unverzüglich Hilfe unter Notruf 112 verständigt werden. Auch die Wasserwacht Bayern ist dann mit Schnelleinsatzgruppen, Eisrettungsschlitten und Rettungstaucherinnen und Rettungstauchern zur Stelle. Auch das Landratsamt warnt in einer aktuellen Mitteilung vor den Gefahren auf dem Eis. Wer Schlittschuh laufen möchte, sollte dafür die offiziellen Flächen oder Eishallen in der Region nutzen.