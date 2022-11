Landkreis Augsburg

18:45 Uhr

Hier stand einst Falco auf der Bühne: Casino-Club in Horgau abgerissen

Nichts mehr übrig: Im Casino in Horgau feierte einst Falco. Jetzt ist das Gebäude, das damals Elisabeth Rennig gehörte, abgerissen. Hier wird Neues entstehen.

Plus Einst fanden in dem markanten Gebäude legendäre Partys statt. Nun weicht es, damit Wohnungen entstehen können – eine Entwicklung, wie es sie nicht nur in Horgau gibt.

Von Philipp Kinne, Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Einst war es einer der beliebtesten Nachtclubs im Augsburger Land. Anfang der 1980er-Jahre stand der junge Falco hier auf der Bühne im Casino-Club. Später hieß die Diskothek eine Zeit lang Roxanne, bis das Nachtlokal seinen Glanz verlor. Zuletzt übernachteten immer wieder Arbeiter in dem markanten Gebäude am alten Horgauer Bahnhof. Auch das ist nun vorbei. Das Gebäude mit bewegter Geschichte ist abgerissen. Wie an vielen anderen Orten im Augsburger Land wird eine ehemalige Wirtschaft zu Wohnungen.

