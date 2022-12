Landkreis Augsburg

vor 3 Min.

Eiszeit auf den Seen im Augsburger Land ist noch lange nicht gekommen

Plus Bei den Minusgraden gibt es auf den Seen und Weihern im Augsburger Land bereits die ersten Eisschichten. Eine "Eiswache" gibt es aber nur bei wenigen Gewässern.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Väterchen Frost klopft mittlerweile so laut an den Türen, dass es wohl auch im Augsburger Land nicht mehr lange dauern wird, bis die Seen und Weiher mit einer dicken Eisschicht überzogen sind. Zeit, um sich endlich mal wieder die Kufen unter die Füßen zu schnallen und ein paar Pirouetten auf dem gefrorenen Wasser zu drehen. Doch der Schein trügt. Erst am Sonntag waren in England in der Nähe von Birmingham mehrere Buben beim Spielen auf einem zugefrorenen See eingebrochen und konnten nach dem Sturz ins eiskalte Wasser nicht mehr reanimiert werden. Die Kreiswasserwacht Augsburg warnt daher davor, sich zu früh aufs EIs zu begeben und vor allem unbeobachtete Gewässer zu betreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen