Elf Tipps: Hier kann im Augsburger Land gegrillt werden

. Über den angegliederten Grillplatz freuen sich aber Groß und Klein. Ein fester Grill und ein Pavillon mit Sitzgelegenheiten laden zu einem entspannten Picknick ein. Der öffentliche Grillplatz findet sich rund 200 Meter hinter dem Ortsausgang in Richtung Zusamzell und Emersacker in der Natur. Über den Radweg kann er verkehrssicher erreicht werden.

Baden macht hungrig. Daher macht nach einem langen Badetag das Grillen besonders viel Spaß. Perfekt dazu eignet sich der

Autobahnsee nahe Gersthofen

. Auch wenn der Name abschreckt, lädt der See mit seinem klaren Wasser zum Planschen ein. Abgeschottet vom Lärm der Autobahn gibt es am Ufer große Liegewiesen, schattige Bäume und viele Grillstellen. Gegrillt werden darf etwa auf den Liegewiesen in der Nähe des Parkplatzes oder hinter dem ADAC. Der See ist übrigens nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit dem ÖPNV erreichbar.