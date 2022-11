Ellgau und Ehingen bekommen Top-Werte als Wohnorte im Lechtal

Plus Beim Heimat-Check konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Gemeinde bewerten. Die kleinen Gemeinden rund um Meitingen im Lechtal haben recht verschieden abgeschnitten.

Die Menschen in Ehingen und Ellgau fühlen sich pudelwohl. Das ergibt das Ergebnis des Heimat-Checks der Augsburger Allgemeinen, bei dem Bewohnerinnen und Bewohner ihren Ort nach mehreren Kriterien bewerteten. Das Ergebnis der Gemeinden im Landkreis mit mehr als 50 Teilnehmenden haben wir bereits vorgestellt. Damit die Bewertung der kleineren Kommunen nicht unter den Tisch fällt, stellen wir diese in Kürze und zusammengefasst für mehrere Regionen vor. Wir beginnen mit den Orten im Lechtal.