Ende der Corona-Regeln: Welche Rolle spielt das Virus noch?

Plus Seit dem 1. März gelten in Bayern keine Corona-Regeln mehr. Ist das Virus damit bedeutungslos? Das sagen Ärzte und Kliniken aus dem Landkreis Augsburg.

Von Jana Korczikowski, Jonathan Lyne

Die Stimmung war ausgelassen im Pflegeheim Zusamaue in Altenmünster, berichtet Pflegedienstleiterin Christine Kummer. Mitarbeitende stießen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Sekt an, Pflegende warfen ihre Maske symbolisch in die Luft. "Wir freuen uns, dass die Bewohner uns endlich zu Gesicht bekommen", sagt Kummer. "Viele sind in den letzten Jahren eingezogen und haben nie Gesichter gesehen." Die Reaktionen der Bewohnerinnen und Bewohner seien überwältigend gewesen, eine Dame habe sogar vor Freude geweint.

