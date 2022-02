Landkreis Augsburg

vor 44 Min.

Nicht alle im Kreis Augsburg freuen sich über die Corona-Lockerungen

Steffen Thiel und Sarah Pehmer von Weinladen Lemberger in Gersthofen.

Plus Das Tragen von Masken in Geschäften ist seit rund zwei Jahren Pflicht. Bald soll es dank Corona-Lockerungen enden. Was Händler und Kunden im Augsburger Land dazu sagen.

Von Moritz Winkler

Durch Masken verdeckte Gesichter gehören bei der Shoppingtour oder beim Friseurbesuch seit Beginn der Corona-Pandemie zum Alltag. Weil die Experten nun ein Ablaufen der großen Ansteckungswelle erwarten, sollen im kommenden Monat die Beschränkungen fallen, darunter auch weitgehend die Maskenpflicht. Die Abschaffung der leidigen Gesichtsbedeckung stößt bei Händlern, Dienstleistern und Kunden im Landkreis Augsburg allerdings nicht immer auf Begeisterung, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen