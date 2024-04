Endlich Biergartenwetter im Augsburger Land: Wo ist schon geöffnet?

Bei gutem Wetter bietet sich ein Besuch der Biergärten im Landkreis Augsburg an. Welche schon geöffnet sind und wie viel ein Bier heuer kostet.

Endlich wird es warm und sonnig. Was gibt es da besseres, als eine Fahrradtour zu machen und sich danach im Biergarten mit einem kühlen Getränk zu belohnen? Wie gut, dass viele Biergärten im Landkreis Augsburg bereits geöffnet sind. Die Preise sind aber im Vergleich zum letzten Jahr etwas gestiegen.

Tipps für unterwegs 1 / 6 Zurück Vorwärts Kultur Kloster Holzen: Das Kloster wurde 1150 gegründet und im 17. Jahrhundert neu errichtet. Heute bietet es neben einem Hotel und der Gastronomie auch Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. Wer sich für die Geschichte interessiert, kann sich vor Ort mit einem Audio-Guide vom Smartphone durch die alten Mauern führen lassen und dabei einiges über das Kloster Holzen erfahren.

St. Lorenz Kapelle: Kleine Kapelle am Friedhof unterhalb des Klosters.

Einkehr Gasthaus Reißler, Holzen: Das Gasthaus liegt in Holzen, unterhalb des Klosters.

Klostergasthof: Einkehrmöglichkeit direkt am Kloster. Bei warmer, trockener Temperatur mit Biergarten. Telefon: 08273 99590.

Hotelbar Von Treuberg: Bar im Haupthaus des Klosters, nur abends offen.

Gasthaus Miller: Wer in Nordendorf für eine deftige Mahlzeit einen kleinen Umweg in Kauf nimmt, ist hier richtig. Hauptstraße 20, Telefon: 08273 2217. (mjk)

Die Bierpreise im Augsburger Land steigen

"Klar müssen wir die Preise erhöhen, schon allein wegen der gestiegenen Mehrwertsteuer", erklärt Sabine Rein von der "Neuen Post" in Meitingen. Dazu kämen noch die erhöhten Einkaufspreise. "Auch die Bierpreise gehen demnächst nochmal hoch", sagt sie. Immerhin ist dieses Wochenende der Biergarten schon geöffnet.

Auch der Gasthof "Goldener Adler" in Mittelneufnach hat die Preise aufgrund der veränderten Mehrwertsteuer angepasst. "Wir haben aber nicht die Preise einfach um zwölf Prozent erhöht", sagt Restaurantleiter Frank Zott. Ein Bier etwa kostet jetzt 4,30 Euro. Wer dieses im Biergarten trinken will, muss sich aber noch etwas gedulden. Der öffnet nämlich erst ab Mai. Bereits in Betrieb ist dagegen die Terrasse des Restaurants.

Ab Mai können diese Tische hier im Biergarten des Gasthofes "Goldener Adler" in Mittelneufnach wieder genutzt werden. Foto: Piet Bosse (Archiv)

Diese Biergärten sind im Landkreis Augsburg geöffnet

Keine Erhöhung der Preise wegen der Mehrwertsteuer gab es im Biergarten im Luitpoldpark in Schwabmünchen. Hier kostet eine Halbe Bier noch genau wie im vergangenen Jahr 4,20 Euro, sagt Jörg Zobel. Der Biergarten ist wieder zu gewohnten Zeiten geöffnet.

Bald wird es im Biergarten des Luitpoldparks wieder voll sein. Foto: Christian Kruppe (Archiv)

Ab Montag öffnet auch der Biergarten des Klostergasthofs Holzen in Allmannshofen. Sowohl bei Essen als auch Getränken sind die Preise hier etwas gestiegen.

Der Biergarten Kloster Holzen öffnet bald wieder. Foto: Monika Matzner (Archiv)

Klostergasthof Holzen: Wichtiges in Kürze 1 / 7 Zurück Vorwärts Anschrift Klosterstraße 1, 86695 Allmannshofen

Öffnungszeiten April bis Oktober von Montag bis Freitag 15 bis 23 Uhr (warme Küche von 17.30 bis 21.30 Uhr), Samstag und Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr (warme Küche von 11.30 bis 14 Uhr sowie von 17.30 bis 21.30 Uhr): von November bis März von Montag bis Samstag von 17.30 bis 23 Uhr (warme Küche: 17.30 bis 21.30 Uhr), sonntags von 11.30 bis 23 Uhr (warme Küche: 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr, Reservierung empfohlen, Biergarten je nach Wetter.

Barrierefreiheit Die gesamte Anlage ist barrierefrei.

Sitzplätze 130 Plätze im Gasthof, 110 im Biergarten, Restaurant im Hotel bis zu 100 Plätze.

Speisekarte Allergene und Unverträglichkeiten sind ausführlich deklariert, Tageskarte, Saisonale Karte, Steak, Fisch, Fleisch und vegane Gerichte.

Kinderfreundlichkeit Eigene Speisekarte für Kinder mit der Biene Betta, Malsachen, Spielzeugkiste (nicht während Corona), Wickelmöglichkeit, Hochstühle, Streichelzoo, Lehrbienen.

Anfahrt Das Kloster Holzen liegt mit dem Auto fünf Minuten von der B 2 entfernt. Wer mit dem Zug dorthin kommt, steigt in Nordendorf aus und läuft gut eine halbe Stunde zum Kloster.

Der wohl bekannteste Biergarten im Landkreis Augsburg ist das Kloster Oberschönefeld. Hier ist wieder ganz normal geöffnet. "Wenn es regnet oder windet vielleicht vorher anrufen, ansonsten einfach kommen und nach draußen setzen", sagt Restaurantleiter Alessandro Catalano. Die Preise sind auch hier etwas gestiegen. So kostet eine Halbe Bier jetzt 4,50 Euro.

Ebenfalls schon in Regelbetrieb ist der Biergarten der "Traube" im Diedorfer Ortsteil Anhausen. Auch hier wurden die Preise seit vergangenem Jahr angepasst. "Wir haben bei allem ein bisschen erhöht", erklärt Manuela Kirska.

Der Biergarten des Gasthofes "Traube" in Anhausen ist wieder regelmäßig geöffnet.

Noch nicht alle Biergärten im Landkreis Augsburg sind offen



Noch nicht geöffnet hat der Biergarten des Gasthofes "Josef Fuchs" in Steppach. Auf der Terrasse mit Bedienung können die Gäste aber bereits draußen sitzen. Ein Bier kostet hier 4,40 Euro. Im Biergarten mit Selbstbedienung wird es ab Mai aber etwas billiger sein.

Erst zum 1. Mai wird der Biergarten des Gasthofes "Strasser" in Gersthofen geöffnet. Wer trotzdem gerne draußen sitzen möchte, kann Getränke aber im Restaurant kaufen und sich nach draußen setzen, erklärt Sabine Pfaffengut. Ein Bier dafür kostet 4,20 Euro.

Hier ist ab Mai wieder der Biergarten des Gasthofes Strasser in Gersthofen bewirtet. Foto: Marcus Merk

Das billigste Bier gibt es im Gasthof "Zur Sonne". Im Langenneufnacher Ortsteil Unterrothan kostet eine Halbe 3,60 Euro. Auch der Biergarten kann bereits genutzt werden. Eine Änderung gibt es aber. Auch am Sonntag wird nun erst ab 17 Uhr geöffnet und nicht mehr mittags.