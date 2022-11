Endlich Weihnachtsstimmung

Plus Die Weihnachtsmärkte im Augsburger Land läuten jetzt die Adventszeit ein. Zum Glück, denn in diesem Jahr könnte es schwierig werden mit der vorweihnachtlichen Stimmung.

Advent, Advent, wie kommen wir dieses Jahr nur in Weihnachtsstimmung? Keine Spur von romantisch eingeschneiten Landschaften oder stimmungsvoll beleuchteten Häusern, deren Fenster ganz beschlagen sind von der wohligen Wärme im Inneren. Schön wärs. Doch stattdessen wird in diesem Jahr die Heizung runtergedreht, damit die Heizkostenrechnung bezahlbar bleibt. Von Schneeflöckchen ist weit und breit ohnehin nichts zu sehen.