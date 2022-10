Landkreis Augsburg

vor 53 Min.

Energie-Preisdeckel: Tausende Beschäftigte im Landkreis warten auf Taten

In Meitingen demonstrierten hunderte Beschäftigte der Lech-Stahlwerke vor Kurzem gegen die hohen Strom- und Energiepreise.

Plus Die hohen Energiepreise gefährden tausende Arbeitsplätze im Augsburger Land. Aus Berlin wurde ein "Doppelwumms" angekündigt. Die Frage ist: Wann kommt er an?

Von Moritz Maier

Die energieintensive Industrie im Augsburger Land leidet enorm unter den hohen Preisen. Über 5500 Menschen sind im Kreis Augsburg in der Chemie-, Energie und Autozulieferbranche angestellt und bangen zum Teil um ihre Jobs. Wie es für sie weitergeht, ist unklar. Kanzler Scholz stellte Milliardenhilfen in Aussicht. Betroffene fordern nun eine schnelle Umsetzung. Kommen diese rechtzeitig an?

