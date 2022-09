Weniger Beleuchtung von Gebäuden: Es wird dunkler im Augsburger Land

Plus Die neuen Vorgaben des Bundes zum Stromsparen wirken sich auf die Beleuchtung von Gebäuden im Landkreis Augsburg aus. So reagieren Einzelhändler, Kommunen und Pfarreien darauf.

Licht aus! Der Bund schreibt vor, dass Denkmäler und Gebäude nachts nicht mehr angestrahlt werden, jedenfalls nicht aus rein ästhetischen Gründen. Notbeleuchtungen darf es weiterhin geben. Was bedeutet diese Auflage zum Energiesparen für den Einzelhandel oder Kirchen im Augsburger Land? Eines lässt sich schon sagen: Es wird dunkler werden.