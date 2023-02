Landkreis Augsburg

Kalte Duschen und kühle Gänge: Wie viel Energie wurde wirklich eingespart?

Um Energie zu sparen, beschlossen praktisch alle Kommunen im Augsburger Land eine Reihe an Maßnahmen. Das zeigt Wirkung.

Plus Nur noch 19 Grad am Arbeitsplatz oder weniger Straßenbeleuchtung – die Kommunen müssen Energie sparen. Welchen Effekt das hat und was Verbraucher tun können.

Licht aus, Heizung runter, Stromfresser abschalten - die Kommunen im Augsburger Land wollen weniger verbrauchen. Praktisch alle Städte und Gemeinden beschlossen im vergangenen Herbst Maßnahmen, durch die Strom und Gas eingespart werden sollen. Nachdem die Preise dafür nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine explodiert waren, zwang auch die Bundesregierung Behörden und Ämter zum Sparen. Was hat das bislang gebracht?

