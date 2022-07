So wollen die Städte im Augsburger Land in der Krise Energie sparen

Plus Gas und Strom werden teuer und knapp: So rüsten sich die großen Orte im Augsburger Land für den Winter. Erste Sparbeschlüsse gibt es schon. Eine Übersicht.

Heiße Frage vor dem kalten Winter: Wie sparen Städte und Gemeinden angesichts der Energiekrise Strom und Gas? Während andere Kommunen bereits verkündet haben, die Hallenbäder dichtzumachen, schrecken die großen Orte im Augsburger Land vor drastischen Schritten zurück - noch. Am Donnerstagabend wurde die Lage in den Räten von Gersthofen, Neusäß, Stadtbergen und Meitingen diskutiert. Dabei fielen erste Beschlüsse.