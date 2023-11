Landkreis Augsburg

05:55 Uhr

Entscheidung steht an: Kommt jetzt die Wertstofftonne im Landkreis Augsburg?

Was ist besser: die Wertstofftonne oder der Gelbe Sack? Im Landkreis steht dazu nächste Woche eine Entscheidung an.

Plus Der Kreisausschuss will nächste Woche zum Thema Gelber Sack, Gelbe Tonne und Wertstofftonne beraten und entscheiden. So sieht die Sache ein Bürgermeister.

Von Jana Tallevi

Die Stadt Augsburg hat sie schon: die Wertstofftonne statt des Gelben Sacks oder der Gelben Tonne. In sie kommt nicht nur Verpackungsmaterial, sondern auch Wertstoffe aus Kunststoff und Metall, die im Haushalt nicht mehr zu gebrauchen sind. In der kommenden Woche will sich der Kreisausschuss erneut mit einer Umstellung des Abholsystems im Landkreis Augsburg befassen. Eine Äußerung von Bürgermeister Michael Wörle beim Bürgergespräch in Batzenhofen nährt den Anschein, dass es diesmal tatsächlich zu einer Umstellung auf eine weitere Mülltonne kommen soll. Genau diese weitere Tonne war bislang ein Knackpunkt bei vorigen Entscheidungen zum Thema.

Neu ist das Thema auch im Landkreis Augsburg nicht. Bereits im Jahr 2010 hatte der Ausschuss für Umwelt und Landesentwicklung der Landkreis-CSU angeregt, die Gelben Säcke zu einer Wertstofftonne weiterzuentwickeln. Der große Unterschied zum Gelben Sack liegt in der Befüllung: In die Wertstofftonne dürfen neben Verpackungen von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen aus dem Haushalt auch andere Wertstoffe. Das können nicht mehr malende Buntstifte aus Plastik ebenso sein wie ein verbeulter Kochtopf. Bislang müssen diese Gegenstände zum Wertstoffhof gefahren werden – oder landen im Hausmüll, wo sie schließlich verbrannt werden.

