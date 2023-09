Landkreis Augsburg

vor 31 Min.

Erhöhung der Mehrwertsteuer? Gastronomen im Landkreis schlagen Alarm

Plus Zum Jahreswechsel sollen Speisen im Restaurant wieder mit 19 Prozent besteuert werden. Wirte im Landkreis Augsburg warnen davor – und wehren sich.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Ein herber Schlag wäre das, sagt Leon Dick. Der Geschäftsführer vom Klosterwirt in Thierhaupten meint damit die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie auf 19 Prozent. Dick schaut wie viele andere Wirte im Landkreis Augsburg mit bangem Blick Richtung Jahresende. Sollte die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent angehoben werden, würde sich Dick gezwungen sehen, auch die Preise auf der Speisekarte zu erhöhen. „Wir wollen aber, dass sich die Gäste Essengehen leisten können“, sagt er. Was ihn auch stört, ist die Ungewissheit: „Wir brauchen Planungssicherheit.“

Während der Corona-Pandemie war die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent verringert worden. So sollten Betriebe in der Krise unterstützt werden. Aufgrund steigender Energiepreise wurde die Regelung erneut bis Ende 2023 verlängert. Wie es danach weitergeht, soll in den parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt 2024 diskutiert werden. Am vergangenen Donnerstag drängten die Opposition von Linken und Union im Bundestag auf eine ermäßigte Steuer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen