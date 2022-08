Erlebt das Wandern eine Renaissance?

Im nächsten Jahr könnte es den letzten Internationalen Wandertag im Augsburger Land geben. Dabei bietet kaum ein anderes Hobby mit so wenig Aufwand so viele Vorteile.

Kaum ein anderes Hobby lässt sich mit so wenig Aufwand und so geringen Kosten umsetzen wie das Wandern. Festes Schuhwerk, bequeme Kleidung, ein Rucksack mit Getränken und einer kleiner Stärkung für zwischendurch reichen aus und schon kann es losgehen. Zahlreiche Wanderwege führen auch im Augsburger Land mitten durch die Natur und laden ein, die Wälder, Seen und Wiesen zu genießen und zu erleben. Eine Freizeitbeschäftigung, die den Stress des Alltags vergessen lässt und gleichzeitig dem Körper die nötige Bewegung verschafft und den Kreislauf in Schwung bringt.

Der Weg ist das Ziel und trifft man unterwegs noch Gleichgesinnte oder startet von Anfang an in einer Gruppe mit Freunden und Bekannten, ist der Spaßfaktor umso größer. Und da der Mensch von Natur aus auch gerne sammelt, waren die Internationalen Wandertage der perfekte Anlass, alles unter einen Hut zu bringen. Die Teilnehmer bekamen einen Stempel in ihr Wertungsheftchen und je mehr es davon gab, desto stolzer konnten die Wanderer sein. Doch die Zeiten, in denen sich Tausende Teilnehmer gemeinsam auf den Weg machten, sind so gut wie vorbei. Einen einzigen Internationalen Wandertag soll es nach der Veranstaltung im September noch geben, danach droht auch diese Art der Veranstaltung in der Schublade der Erinnerungen zu verschwinden. Doch vielleicht erleben diese Aktionen ja aufgrund der aktuellen Krisen und explodierenden Energiekosten plötzlich eine Renaissance? Denn solch ein Freizeitvergnügen, das gänzlich ohne Apps, langen Verträgen, hohen Kosten und lediglich mit der köpereigenen Energie betrieben werden kann, trifft doch eigentlich den Geist der Zeit genau auf den Punkt.

