Ernährungsberaterin: Verbote machen das Verbotene oft noch attraktiver

Plus Weniger Süßes, Alkohol oder Wurst: Die Vorsätze zum Jahresanfang sind vielfältig. Doch was bringt das? Das haben wir eine Gersthoferin gefragt, die sich auskennt.

Sind Neujahrsvorsätze für die Ernährung sinnvoll?



Tinatin Deisenhofer: Warum nicht? Ich denke, wenn jemand sich vornimmt, „Jetzt ist die Zeit, etwas zu ändern“, signalisiert diese Entscheidung, dass die Person mit der Situation nicht zufrieden ist und eine Veränderung anstrebt.

Doch oft hält man nicht lange durch, was sind die Fallstricke bei den Vorsätzen?



Deisenhofer: Oft wird unterschätzt, wie komplex eine Verhaltensänderung ist. Diese geht weit über einen Neujahrsvorsatz, wie „Ich ernähre mich gesünder“, hinaus. Es erfordert mehr Anstrengung und Engagement, eine solche Änderung umzusetzen und beizubehalten.