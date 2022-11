Erneute Steinewürfe auf der B2: Frau wird am Oberkörper getroffen

Erneut schlagen Steinewerfer auf der B2 zu. Mittlerweile sind es bereits 14 Vorfälle. Nur durch die besonnene Reaktion der Betroffenen hat es keine schweren Unfälle gegeben.

Die Serie an Steinwürfen auf Fahrzeuge auf der B2 reißt nicht ab. Erneut wurden der Polizei weitere Vorfälle gemeldet. So hat es allein am Donnerstag drei neue Fälle gegeben. Somit sind es seit Ende Oktober bereits 14 Anschläge auf Autofahrer. Zunächst war es bei Sachschäden geblieben, doch nun wurde erstmals eine Frau verletzt.

Gegen 6.15 Uhr war ein 59-Jähriger auf der B2 in Richtung Donauwörth unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Nordendorf wurde offenbar ein Stein auf seinen Opel geworfen. Das Fahrzeug wurde dabei im Bereich der Motorhaube beschädigt. Gegen 8.20 Uhr traf es dann einen 50-Jährigen, der auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs war. Auf Höhe Meitingen wurde sein Fahrzeug ebenfalls augenscheinlich von einem Stein getroffen. Die Windschutzscheibe wurde dabei massiv beschädigt.

Steinewerfer an der B2: Stein trifft Frau am Oberkörper

Der dritte Fall am Donnerstag ereignete sich gegen 14 Uhr bei Gersthofen. Eine 50-Jährige war mit ihrem Dacia in Richtung Donauwörth unterwegs. Kurz nach dem „Mercedes-Ring“ durchschlug ein Stein die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und traf die Frau im Bereich des Oberkörpers. Die 50-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Dass es nicht zu schlimmeren Unfällen gekommen ist, liegt laut Polizei an der besonnenen Reaktion der Betroffenen.

So bremsten die Verkehrsteilnehmer nach dem Steinschlag kontrolliert ab und wechselten in Ruhe auf die rechte Spur. Dort hielten sie innerhalb eines sicheren Bereichs auf dem Standstreifen an oder verließen bei noch ausreichend vorhandener Sicht die Bundesstraße. Anschließend verständigten sie sofort, ohne Zeit zu verlieren, die Polizei über den Notruf 110.

Polizei verstärkt Präsenz an den relevanten Orten

Die Polizei traf unverzüglich entsprechende Maßnahmen und leitete Fahndungen im relevanten Bereich ein.. Allerdings wurde auch am Donnerstag immer noch kein Tatverdächtiger bemerkt. Die Polizeiinspektion Gersthofen ermittelt daher weiterhin intensiv hinsichtlich der Umstände der Taten und sucht mit allen Kräften nach dem Täter oder den Tätern. Außerdem zeigt die Polizei an den relevanten Örtlichkeiten sowie neuralgischen Punkten verstärkt Präsenz.

Zeugen, die Angaben zu den geschilderten Vorfällen machen können oder denen verdächtige Personen an der B2 aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. Generell rät die Polizei, bei entsprechenden Auffälligkeiten, wie Personen auf Brücken, nicht in Hektik zu geraten. Sind die Verkehrsteilnehmer verunsichert, sollte langsam die Geschwindigkeit reduziert werden. Auch ein eventueller Spurwechsel sollte ebenfalls ruhig und überlegt erfolgen. Zudem appelliert die Polizei, bei verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der B2 nicht zu zögern und sofort den Notruf 110 zu wählen.