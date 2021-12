Landkreis Augsburg

Erst Kontrolle, dann Geschenkekauf: 2G-Regel besorgt Händler im Kreis Augsburg

In großen Teilen des Einzelhandels gilt ab Mittwoch die 2G-Regel. Nur mit Impf- oder Genesenennachweis dürfen Kunden in den Laden.

Plus Weihnachtsgeschenke gibt es in großen Teilen des Einzelhandels nur noch für Geimpfte oder Genesene zu kaufen. Doch nicht überall greift die neue Verschärfung. In der Praxis kommt es zu Unklarheiten.

Von Philipp Kinne

Ohne Impfung gestaltet sich die weihnachtliche Shoppingtour ab Mittwoch schwierig. In großen Teilen des Einzelhandel darf dann nur noch einkaufen, wer geimpft oder genesen ist. Überall gilt diese Regel aber nicht. Wie schon bei vielen vorangegangen Maßnahmen gibt es eine ganze Reihe von Ausnahmen. Dort, wo Produkte des täglichen Bedarfs angeboten werden, dürfen nämlich auch Ungeimpfte weiterhin einkaufen. Was bdeutet das in der Praxis?

