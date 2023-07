Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Erst Sturm, dann Regen: Feuerwehren waren erneut im Dauereinsatz

Plus In der zweiten Nacht in Folge waren etliche Feuerwehren im Augsburger Land im Einsatz. Einige Keller liefen voll und ein Dachstuhl brannte.

Von Philipp Kinne, Marco Keitel Artikel anhören Shape

Schon wieder waren die Feuerwehren im Augsburger Land schwer beschäftigt. Denn in der Nacht auf Donnerstag gewitterte es hauptsächlich im nördlichen und westlichen Landkreis gewaltig. Die Folge: Einige Keller liefen voll Wasser, Straßen waren überflutet und in Aystetten brannte ein Haus nach einem Blitzeinschlag.

Starkregen führt zu etlichen Einsätzen der Feuerwehr im Augsburger Land

Die ganze Nacht über war etwa die Wehr in Gersthofen im Einsatz, berichtet Feuerwehrmann Günther Burger. Am Nachmittag waren seine Kollegen noch damit beschäftigt, die Folgen der Sturmnacht zu beseitigen. Gegen Abend häuften sich dann die Einsätze wegen des starken Regens. So mussten etwa drei junge Männer aus einem Transporter befreit werden, weil das Fahrzeug in einer überfluteten Unterführung in Gersthofen nicht mehr weiterkam. Wenig später gab es einen großen Einsatz in einem Hotel in der Regensburger Straße. Dort war auch Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel im Einsatz. "Das Wasser ist schwallweise in den Keller gelaufen", sagt er. Es bestand offenbar die Gefahr, dass dadurch die Elektrik im Gebäude beschädigt wird. Beinahe wäre das Hotel deshalb evakuiert worden. Bis zum frühen Morgen waren die Einsatzkräfte vor Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen