Erste Hilfe für Kinder: Sehr große Nachfrage bei Kursen

Im Notfall richtig reagieren: Erste-Hilfe-Kurse am Kind der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Augsburg stoßen auf großes Interesse bei Eltern und Großeltern.

Kinder oder Enkelkinder stets gut betreut zu wissen, auch im Notfall. Dieses Vorhaben unterstützt die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Landkreis Augsburg mit der besonderen Kursreihe „Erste Hilfe am Kind“. Wegen der großen Nachfrage sollen die Kurse weiter in mehreren Orten angeboten werden.

Wie reagiere ich bei einem Knochenbruch meines Nachwuchses? Was ist bei einer bedrohlichen Blutung zu tun? Und wie geht die stabile Seitenlage bei Kindern? All diese und viele weitere Fragen stellen sich Eltern und oftmals auch Großeltern, welche sich für Notfälle im Alltag bei der Betreuung ihrer Kinder und Enkelkinder gerüstet fühlen wollen. Explizit für diesen Bereich gestaltete Erste-Hilfe-Kurse konnten in den vergangenen Monaten im Landkreis Augsburg Abhilfe zu diesen Herausforderungen schaffen und hat damit zahlreiche Teilnehmer zu geschulten Notfallhelfern ausgebildet.

Ausgebuchte Kurse und Wartelisten zeigen die Notwendigkeit des Angebots

„Wenn es um den Familiennachwuchs geht, möchten Mütter, Väter, Omas und Opas natürlich immer nur das Beste", sagt Sandra Hensel, Geschäftsführerin der KEB Landkreis Augsburg. Die Erwachsenen treiben Fragen rum wie: Wie reagiert mein bei Verbrennungen, bei Kruppanfällen, bei sehr hohem Fieber, bei Vergiftungen oder bei einem Sturz vom Klettergerüst? Normale Erste-Hilfe-Kurse behandeln die Themen immer mit dem Fokus auf Erwachsene. Doch die KEB gehe mit dem Kursangebot speziell auf die Sorgen und Nöte derer ein, die selbst Kinder oder Enkelkinder haben, so Hensel. "Dass wir damit einen Nerv getroffen haben, zeigen die schnell ausgebuchten Plätze und langen Wartelisten.“

Seit Januar 2023 wurden 13 Kurse im Landkreis Augsburg mit der Erste Hilfe Schule Schwaben durchgeführt. Weitere Kurstermine folgen, so zum Beispiel am 11. Mai in Schwabmünchen. Wer teilnehmen will, sollte sich auf der Website für einen Kurs anmelden. Es gibt wegen der hohen Frage oftmals Wartelisten. "Wir arbeiten darum momentan daran, noch weitere Kurstermine für 2024 anbieten zu können, um für noch mehr Eltern und Großeltern diese wertvolle Unterstützung bieten zu können," sagt Hensel. Die Kursteilnehmer sagten nach den Kursen immer, dass sie viel gelernt hätten, aber hofften es nie anwenden zu müssen.

Alle Angebote der Katholischen Erwachsenenbildung und die Kurstermine sowie Anmeldeoptionen finden Interessierte unter www.keb-landkreis-augsburg.de.