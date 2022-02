Erstmals über 1000 Neuinfektionen im Landkreis - RKI-Zahlen sind falsch

Im Landkreis Augsburg werden zwei traurige Höchstwerte erreicht. Dabei kam es bei den veröffentlichten Zahlen des RKI zu einem Fehler.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt erneut und liegt nun bei 2197, wie das Landratsamt Augsburg vermeldet. Dies ist ein neuer Höchststand. Außerdem steckten sich innerhalb eines Tages 1186 Menschen neu mit Covid-19 an. Erstmals kam es im Landkreis Augsburg somit zu über 1000 gemeldeten Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Im Augsburger Land kam es zu keinem neuen Todesfall in Verbindung mit einer Covid-Erkrankung.

Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg: Fehler bei RKI-Angaben

In den benachbarten Landkreisen entwickelten sich die Inzidenzwerte in unterschiedliche Richtungen. In Dillingen stieg die Inzidenz auf 2081. Ähnlich hohe Werte sind für Günzburg mit 2040 und Landsberg mit 2042 vermeldet. Sinkende Inzidenzen sind in den Landkreisen Aichach-Friedberg mit 2151 und im Donau-Ries mit 1628 zu beobachten. Im Unterallgäu beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 2149.

Wer sich heute die neuesten Infektionszahlen auf der Website des Robert-Koch-Instituts (RKI) für das Augsburger Land ansehen wollte, war vermutlich erstmal verwundert: Bei den gemeldeten Neuinfektionen stand die Zahl -5. Wie das Landratsamt Augsburg auf Nachfrage erklärte, kam es wegen eines Übermittlungsfehlers der Daten zu diesem Wert. Ab morgen sollen auf der Website aber wieder die korrekten Daten gezeigt werden. (mom)